SATRIANO | UN PICCOLO DIAMANTE | FISICITÀ E SENSO DEL GOL

(Di martedì 20 luglio 2021) In un mercato (finora) avaro di colpi sensazionali, molti allenatori stanno tentando di valorizzare le risorse già presenti in rosa. Un’attività sempre riuscita bene a Simone Inzaghi, che anche quest’anno non si sta smentendo. Già, perché il tecnico piacentino, tra le tante cose, ha deciso di (ri)lanciare un giovane calciatore: Martin. A breve, nel cielo nerazzurro si potrebbe ammirare una Supernova. Andiamo a scoprire di più sul centravanti uruguaiano che tanto bene sta facendo in questo precampionato e che potrebbe diventare un uomo importante dell’Inter del futuro. Nato a Montevideo nel 2001, Martinha radici italiane. La sua famiglia, ...

LorenRamir1983 : @Massimo96125921 @SoloEsclusivInt @Inter Perché Satriano è molto troppo più piccolo di Pinamonti - mr_kubra : questo è un altro piccolo desiderio che ho #Satriano - Ciocio93 : Pinamonti: essendo grosso fisicamente è normale abbia difficoltà ora. Non mi è mai piaciuto ma giudicare queste par… - AndreaInterNews : Ho letto troppi tweet sulla scia 'Satriano piccolo Lautaro Martinez' e niente, mi passa la voglia di fare altro nella mia vita. - michatredici197 : #Satriano é un piccolo lauti, molto bravo -

Martinha sempre avuto un rapporto viscerale con il calcio fin da, dal momento che suo padre, Gerardo, detto 'El Bocha' , molto famoso in patria, è stato calciatore prima ...