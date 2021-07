Malore in piscina a Milano: 19enne salvato da bagnino (Di martedì 20 luglio 2021) Milano - Momenti di paura, oggi pomeriggio, nella piscina Romano di via Ampere a Milano . Un r agazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto un Malore in acqua. Il giovane, che stava per ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021)- Momenti di paura, oggi pomeriggio, nellaRomano di via Ampere a. Un r agazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto unin acqua. Il giovane, che stava per ...

Advertising

AnsaLombardia : Malore in piscina a Milano, 19enne salvato dal bagnino. In via Ampere, il ragazzo non è in pericolo di vita | #ANSA - TrumpGoo : RT @DReqvenge2020: UMBRIA. In due giorni 2 bambini di 7 e 9 anni, morti per malore. Tutti e due con la stessa modalità, dentro ad una pisci… - LUCABRAMBILLA24 : RT @DReqvenge2020: UMBRIA. In due giorni 2 bambini di 7 e 9 anni, morti per malore. Tutti e due con la stessa modalità, dentro ad una pisci… - manu_etoile : RT @DReqvenge2020: UMBRIA. In due giorni 2 bambini di 7 e 9 anni, morti per malore. Tutti e due con la stessa modalità, dentro ad una pisci… - gael99 : Paternò, donna muore dopo un #malore in piscina. L'intervento dei sanitari non è bastato a rianimarla… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore piscina Malore in piscina a Milano: 19enne salvato da bagnino Milano - Momenti di paura, oggi pomeriggio, nella piscina Romano di via Ampere a Milano . Un r agazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto un malore in acqua. Il giovane, che stava per annegare, è stato salvato dall'intervento del bagnino, a ...

19enne trovato incosciente in acqua alla piscina Romano di Milano Questa la situazione a cui il bagnino della piscina Romano di via Ampère, zona Città Studi, si è ...le cause dell'incidente e non si esclude che il 19enne possa aver accusato un improvviso malore ...

Malore in piscina a Milano, 19enne salvato dal bagnino - Lombardia Agenzia ANSA Malore in piscina a Milano: 19enne salvato da bagnino Momenti di paura, oggi pomeriggio, nella piscina Romano di via Ampere a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto un malore in acqua. Il giovane, che stava per annegare, è stato s ...

Malore in piscina a Milano, 19enne salvato dal bagnino Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso all'interno di una piscina comunale a Milano dopo aver avuto un malore in acqua. (ANSA) ...

Milano - Momenti di paura, oggi pomeriggio, nellaRomano di via Ampere a Milano . Un r agazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto unin acqua. Il giovane, che stava per annegare, è stato salvato dall'intervento del bagnino, a ...Questa la situazione a cui il bagnino dellaRomano di via Ampère, zona Città Studi, si è ...le cause dell'incidente e non si esclude che il 19enne possa aver accusato un improvviso...Momenti di paura, oggi pomeriggio, nella piscina Romano di via Ampere a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dopo aver avuto un malore in acqua. Il giovane, che stava per annegare, è stato s ...Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso all'interno di una piscina comunale a Milano dopo aver avuto un malore in acqua. (ANSA) ...