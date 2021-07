Lutto a Castellaneta e Canosa di Puglia | Francesco Passeri e Giuseppe Catano morti in un incidente aereo a Fasano

(Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia nei cieli della. Un Piper P28 decollato da Bari, con a bordo un istruttore e un allievo dell’Aeroclub di Bari, è precipitato in contrada Coccaro a, alle porte di Monopoli. L’istruttore, 33 anni, e, 28 anni, l’allievo che stava frequentando il corso da pilota commerciale, sono entrambinello schiato. Il primo era originario di, l’altro didi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monopoli, i carabinieri e la polizia, ...

Tragedia nei cieli della Puglia. Un Piper P28 decollato da Bari, con a bordo un istruttore e un allievo dell'Aeroclub di Bari, è precipitato in contrada ...