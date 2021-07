Lorena Cacciatore è incinta | primo figlio con Marchetti | il racconto toccante | dolorosa confessione

(Di martedì 20 luglio 2021), presto lei e Federicodiventeranno genitori: l’attrice ha raccontato la loro storia, si sono conosciuti in un momento molto difficile per lei., la celebre attrice nota per aver recitato ne Il paradiso delle signore, è in dolce attesa. Aspetta un bambino dal compagno, il calciatore Federico, portiere del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mattinodinapoli : Bimbo in arrivo: #federico marchetti e #lorena cacciatore presto genitori. L'annuncio social - DonnaGlamour : Lorena Cacciatore: scopri chi è l’attrice, dal buio della bulimia alla rinascita - infoitcultura : Lorena Cacciatore incinta di Marchetti: la bulimia e il rapporto con l’ex Alessio Vassallo - infoitcultura : L’attrice Lorena Cacciatore incinta di Federico Marchetti: “Con lui ho superato la bulimia” - infoitcultura : Federico Marchetti papà: aspetta un figlio dall'attrice Lorena Cacciatore -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Cacciatore

Attrice affermata nel panorama italiano,ha una storia importante anche dal punto di vista personale. Scopriamola subito, dalle origini alla vita privata!è il volto di tanti personaggi e serie di successo,...Lui portiere del Genoa, lei attrice di serie come 'Don Matteo', 'Il Paradiso delle Signore' e 'Tutto può succedere': e sono in attesa del loro primo figlio. Dopo l'annuncio su Diva e Donna, arriva la ...Lorena Cacciatore incinta, presto lei e Federico diventeranno genitori: i due si sono conosciuti in un momento molto difficile per lei.Lui portiere del Genoa, lei attrice di serie come "Don Matteo", "Il Paradiso delle Signore" e "Tutto può succedere": Federico Marchetti e Lorena ...