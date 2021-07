(Di martedì 20 luglio 2021) Ilanti-Covid potrà essere reso obbligatorio sui set cinematografici e televisivi. La decisione è frutto di un accordo tra i principali studios die i sindacati di categoria in quelli che sono i nuovi protocolli anti-Covid e che includono appunto anche i vaccini. Cosa è successo sul set di Bridgerton? L’annuncio arriva proprio quando la produzione per la seconda serie di Bridgerton è stata costretta ad uno stop dopo che una persona è risultata per due volte positiva al Covid. Lo ha confermato la stessa Netflix. Non è chiaro se si tratta di un membro del cast o della squadra. Solo la settimana scorsa la produzione della fortunata ...

Inoltre, iavranno l'opzione di obbligare il vaccino sia per il cast sia per la squadra ... La questione dell'obbligo del vaccino aè stata sul banco per mesi. Lo stesso co - Ceo di ...... a febbraio il portale Collider organizza una proiezione gratuita presso l'ArcLight dia ... Le peripezie non finiscono qui, perché intanto la Blumhouse , ingaggiata daiper ...Hollywood: i produttori possono obbligare il vaccino sul set. Molti attori consapevoli dei pericoli e dei rischi dui questa pandemia stanno ...(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Il vaccino anti-Covid potrà essere reso obbligatorio sui set cinematografici e televisivi. La decisione è frutto di un accordo tra i principali studios di Hollywood e i sin ...