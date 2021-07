Grujic | altro che Sassuolo! Ufficiale il suo trasferimento al Porto

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) Marko, centrocampista serbo di proprietà del Liverpool, si è trasferito ufficialmente al. Questo il comunicato del club inglese che ha annunciato l’addio del 25enne. “Il centrocampista del Liverpool Markoha firmato oggi ildefinitivo all’FC. Il nazionale serbo torna al clubghese dopo aver collezionato 39 presenze e segnato due gol durante un periodo di prestito nel 2020-21.si è unito alla squadra di Klopp per il ritiro pre-campionato di questo mese in Austria e ora saluterà il club per passare con il ...