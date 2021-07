Florida Cup, forfait Arsenal causa Covid: salta il match con l’Inter (Di martedì 20 luglio 2021) L’Arsenal ha riscontrato alcuni casi di positività al Coronavirus ed ha annullato la tournée negli USA: salta il match contro l’Inter Colpo di scena a pochi giorni dall’inizio della Florida Cup. L’Arsenal ha annullato la tournée negli USA per alcuni casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. Come riporta The Athletic alcuni calciatori sono risultati positivi ai test del Covid19 e quindi le attività di preparazione in vista della nuova stagione è stata interrotta. l’Inter avrebbe dovuto sfidare i Gunners domenica sera ma ora la decisione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) L’ha riscontrato alcuni casi di positività al Coronavirus ed ha annullato la tournée negli USA:ilcontroColpo di scena a pochi giorni dall’inizio dellaCup. L’ha annullato la tournée negli USA per alcuni casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. Come riporta The Athletic alcuni calciatori sono risultati positivi ai test del19 e quindi le attività di preparazione in vista della nuova stagione è stata interrotta.avrebbe dovuto sfidare i Gunners domenica sera ma ora la decisione ...

