Colline del Prosecco | la denuncia dei parroci contro pesticidi e sbancamenti del terreno | “Condotta irresponsabile in nome del profitto”

(Di martedì 20 luglio 2021) Ledelvengono spianate per mettere a dimora i vigneti che fanno. E per produrre il vino con le bollicine si fa un uso intensivo di trattamenti chimici in agricoltura, a danno della salute collettiva. Una dura presa di posizione arriva dai religiosi che vivono nel cuore del sito patrimonio dell’Unesco in provincia di Treviso: ledeldovrebbero essere tutelate per la loro bellezza, ma rischiano di diventare oggetto di azioni speculative. A diffondere una lettera indirizzata ai fedeli dell’Unità pastorale dell’Abbazia di Follina sono ie i ...

Advertising

RM_marco01 : @ostvest Mia nonna riposa vicino al nonno, a mia madre e mio padre, nel piccolo cimitero sulla collina dove si anda… - messveneto : Omicidio Elisa Pomarelli: Massimo Sebastiani condannato a 20 anni di carcere: La giovane venne strangolata nell'ago… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Massimo #Sebastiani è stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio di Elisa #Pomarelli, la giovane amica che nell'ag… - rtl1025 : ?? Massimo #Sebastiani è stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio di Elisa #Pomarelli, la giovane amica… - GrossetoNotizie : Sanità e lavoro: incontro tra i Comuni delle Colline del Fiora e la Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Colline del

Il Fatto Quotidiano

Poi, alla conclusione dei lavori, si sono resi conto che il contrasto fra il bianco e i colori...calcarea dei bagni degli ospiti riflette i toni più chiari e si stacca dai colori delleche ...A trainare la ripresaturismo in Italia - sostiene CNA - è principalmente l'aria aperta: mare prima di tutto, poi montagna, laghi,. Rispetto agli stranieri, rimane prevalente l'attrazione ..."Tutto andrà come è stato deciso dal sindaco, che rinnoverà l’incarico alla Ragioniera del Comune per proseguire nelle azioni intraprese, su tutte la privatizzazione di ulteriori due nuclei come azion ...In fase avanzata i lavori per interrare le linee elettriche sulle colline di Chiatri. Tutto nasce dalla battaglia ventennale dell’avvocato Ceresi. Ecco i retroscena ...