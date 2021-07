Calciomercato Inter, acquisto a sorpresa: pronto un colpo dalla Francia (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter è una tra le squadre più attive sul mercato. Beppe Marotta è pronto a mettere a segno un nuovo colpo Layvin Kurzawa è uno di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mauricio Pochettino. Per questo il giocatore, in sintonia con il suo club, è alla ricerca di un club. Secondo quanto riporta Todofichajes, il francese sembrava diretto al Galatasaray, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombata l’Inter, sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il club nerazzurro ha contattato il Psg per avviare una trattativa. Il nazionale francese piace molto all’Interno del club nerazzurro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) L’è una tra le squadre più attive sul mercato. Beppe Marotta èa mettere a segno un nuovoLayvin Kurzawa è uno di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mauricio Pochettino. Per questo il giocatore, in sintonia con il suo club, è alla ricerca di un club. Secondo quanto riporta Todofichajes, il francese sembrava diretto al Galatasaray, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombata l’, sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il club nerazzurro ha contattato il Psg per avviare una trattativa. Il nazionale francese piace molto all’no del club nerazzurro ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - calciomercatoit : ?? - pccpla : RT @cmdotcom: #Inter, spina #Vidal: si pensa a rescissione e buonuscita ma il cileno... - pinksoccer024 : ???? #Calciomercato #SerieA, Ghoutia Karchouni è una nuova giocatrice dell' @Inter_Women ?? -