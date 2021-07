Cade da 4 metri di altezza: muore operaio 49enne (Di martedì 20 luglio 2021) Non ce l'ha fatta Gianluca Fanchini, l'operaio di 49 anni, rimasto coinvolto ieri mattina in un gravissimo incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento di Sorbolo della Buzzi Unicem, l'ex ... Leggi su parmatoday (Di martedì 20 luglio 2021) Non ce l'ha fatta Gianluca Fanchini, l'di 49 anni, rimasto coinvolto ieri mattina in un gravissimo incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento di Sorbolo della Buzzi Unicem, l'ex ...

Advertising

gazzettaparma : Incidente sul lavoro a Casaltone: operaio cade da 4 metri, è in Rianimazione - Video - GazzettadiSiena : E' accaduto stamani in Strada delle Coste a Siena - SIENANEWS : Cade da un albero alto 4 metri, finisce in ospedale... - LetiziaFirenze : Cade da un albero, volo di 4 metri per un 60enne - ToscanaInDiretta - tribuna_treviso : SOCCORSO ALPINO / Disavventura per un uomo di Treviso caduto durante un'escursione in montagna nel Pordenonese -