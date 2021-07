Angel Torres spegne tutto: “Il Napoli non è su Olivera! Chi lo vuole paghi la clausola” (Di martedì 20 luglio 2021) Angel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto a Calcio Napoli 24 confermando quanto abbiamo chiarito nei giorni scorsi. Ovvero che il Napoli non ha fatto alcun tipo di offerta per l’esterno sinistro Mathias Olivera, la priorità degli azzurri resta Emerson Palmieri alle condizioni giuste. Torres ha dichiarato: “Fino a questo momento non ho parlato con il Napoli, sono nomi provenienti dalla stampa. La mia volontà è quella di non toccare la squadra provando a rinforzarla senza toccare i pezzi più importanti dell’organico. Non abbiamo esigenza di vendere, se non pagano la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021), presidente del Getafe, è intervenuto a Calcio24 confermando quanto abbiamo chiarito nei giorni scorsi. Ovvero che ilnon ha fatto alcun tipo di offerta per l’esterno sinistro Mathias Olivera, la priorità degli azzurri resta Emerson Palmieri alle condizioni giuste.ha dichiarato: “Fino a questo momento non ho parlato con il, sono nomi provenienti dalla stampa. La mia volontà è quella di non toccare la squadra provando a rinforzarla senza toccare i pezzi più importanti dell’organico. Non abbiamo esigenza di vendere, se non pagano la ...

