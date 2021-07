Renzi rompe gli indugi | Firmo il referendum sulla giustizia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Matteoha dichiarato che firmerà ildei Radicali a Milano, prendendo come suo riferimento Enzo Tortora

Matteoè stato ospite anche di Nicola Porro a Quarta Repubblica , dove ha ribadito la sua idea: " Penso che ci siano tre grandi temi. Uno riguarda il vero problema, cioè il rapporto tra ...Ma intanto siil fronte interno nel Partito Democratico. Con la corrente Base Riformista, un tempo vicina a Matteo, che si schiera per le modifiche. E l'ex capogruppo Andrea Marcucci su ...Matteo Renzi ha dichiarato che firmerà il referendum sulla giustizia dei Radicali a Milano, prendendo come suo riferimento Enzo Tortora ...ROMA (ITALPRESS) – “La legge è ancora aperta soltanto perchè il Pd la sta rinviando. L’ostruzionismo lo ha fatto per mesi la Lega.