Letta rischiatutto E scatta l' ira dem |   Il partito si schianta

(Di lunedì 19 luglio 2021) La candidatura del segretario dem alla Camera alimenta malumori e perplessità nel partito: "Per una sfida personale ci trascina tutti giù"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta rischiatutto

il Giornale

un Enricoin versionequello delle ultime ore. Dalla candidatura alla Camera, dove tornerebbe dopo le dimissioni date nel 2015, al ddl Zan, su cui non accetta mediazioni, il leader del Pd si ...? Salvini, i giorni '' - Ma a Catania può risorgere ? Regionali, la spallata non c'è - ... E dalle parti del Pd è proprio il segretario Enricoa commentare: 'stando al governo con ...La candidatura del segretario dem alla Camera alimenta malumori e perplessità nel partito: "Per una sfida personale ci trascina tutti giù" ...