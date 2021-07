Juve, “operazione chiusa”: nuova ufficialità in arrivo in queste ore (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo Gozzi lascerà la Juventus e si trasferirà in Spagna, al Fuenlabrada. Le due società sono vicine alla conclusione della trattativa. Le ultime sulla formula. La Juventus è vicina alla conclusione di una nuova operazione di mercato, che questa volta riguarderà i giocatori in uscita, in particolar modo Paolo Gozzi è pronto a lasciare l’Italia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo Gozzi lascerà lantus e si trasferirà in Spagna, al Fuenlabrada. Le due società sono vicine alla conclusione della trattativa. Le ultime sulla formula. Lantus è vicina alla conclusione di unadi mercato, che questa volta riguarderà i giocatori in uscita, in particolar modo Paolo Gozzi è pronto a lasciare l’Italia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

