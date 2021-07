Il mercato dei portieri è ancora attivo: ecco la nuova squadra di Lorenzo Montipò (Di lunedì 19 luglio 2021) Lorenzo Montipò, nella scorsa stagione in forza al Benevento, rimarrà con ogni probabilità in Serie A. Sarà l’Hellas Verona, infatti, ad affidargli le chiavi della propria porta se non ci saranno intoppi nelle visite mediche effettuate questa mattina. Montipò va così a coprire il posto vacante lasciato da Silvestri, trasferitosi all’Udinese che a sua volta aveva perso Musso, volato ai nerazzurri di Bergamo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021), nella scorsa stagione in forza al Benevento, rimarrà con ogni probabilità in Serie A. Sarà l’Hellas Verona, infatti, ad affidargli le chiavi della propria porta se non ci saranno intoppi nelle visite mediche effettuate questa mattina.va così a coprire il posto vacante lasciato da Silvestri, trasferitosi all’Udinese che a sua volta aveva perso Musso, volato ai nerazzurri di Bergamo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

