Federica Panicucci sostituita, ufficiale il nome della nuova conduttrice (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Panicucci sostituita? Pare proprio che il nome della nuova prima donna della mattina sia ufficiale. Per l’inizio della nuova stagione tv manca davvero ancora diverso tempo, eppure le prime novità sono quelle che almeno per il momento stravolgono i vari palinsesti. E’ infatti ufficiale da poche ore il nome della nova padrona di casa Leggi su youmovies (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? Pare proprio che ilprima donnamattina sia. Per l’iniziostagione tv manca davvero ancora diverso tempo, eppure le prime novità sono quelle che almeno per il momento stravolgono i vari palinsesti. E’ infattida poche ore ilnova padrona di casa

Advertising

andreapalazzo2 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - Romina32191498 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - MarcoBacini : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - MediasetTgcom24 : Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci Federica Panicucci in ferie: Mediaset corre ai ripari, arriva un'altra conduttrice Federica Panicucci e Francesco Vecchi in vacanza: al loro posto arriva Simona Branchetti Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro Mattino 5 sono andati in ferie a partire da fine giugno. ...

Eleonora Daniele, vacanze e lavoro: nuova sfida di Storie Italiane a settembre Una sfida che si rinnova di anno in anno quella tra Eleonora Daniele e le colleghe Federica Panicucci e Barbara Palombelli, tutte e tre molto apprezzate e seguite dal pubblico.

Federica Panicucci distrutta dalla battaglia contro la malattia: “Il cancro…” il Democratico Federica Panicucci sostituita, ufficiale il nome della nuova conduttrice Federica Panicucci da tanti anni è la regina indiscussa della mattinata di Canale Cinque, il programma Mattino Cinque confermatissimo continua ad ottenere grandi risultati. Notizia, però, di qualche ...

Federica Panicucci in ferie: Mediaset corre ai ripari, arriva un’altra conduttrice Federica Panicucci e Francesco Vecchi in vacanza: al loro posto arriva Simona Branchetti Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro Mattino 5 sono ...

e Francesco Vecchi in vacanza: al loro posto arriva Simona Branchettie Francesco Vecchi con il loro Mattino 5 sono andati in ferie a partire da fine giugno. ...Una sfida che si rinnova di anno in anno quella tra Eleonora Daniele e le colleghee Barbara Palombelli, tutte e tre molto apprezzate e seguite dal pubblico.Federica Panicucci da tanti anni è la regina indiscussa della mattinata di Canale Cinque, il programma Mattino Cinque confermatissimo continua ad ottenere grandi risultati. Notizia, però, di qualche ...Federica Panicucci e Francesco Vecchi in vacanza: al loro posto arriva Simona Branchetti Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro Mattino 5 sono ...