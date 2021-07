Disabili gravi e gravissimi: a Roma contributo c’è ma non si vede (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Avrebbero diritto a un sostegno economico, ma solo pochi lo ricevono: sono le famiglie delle persone con Disabilità gravi e gravissime a Roma. 3.165 sono quelle che, dal 1° gennaio 2021, avrebbero diritto al contributo, rientrando nella graduatoria stilata dal comune di Roma e aggiornata ad aprile. Ma “ad oggi sappiamo che la copertura effettiva copre meno della metà delle famiglie anche se i soldi stanziati dal governo sono arrivati, ma non possono essere erogati a causa del mancato aggiornamento del bilancio del Comune”: è quanto denunciano le associazioni dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021)– Avrebbero diritto a un sostegno economico, ma solo pochi lo ricevono: sono le famiglie delle persone contàssime a. 3.165 sono quelle che, dal 1° gennaio 2021, avrebbero diritto al, rientrando nella graduatoria stilata dal comune die aggiornata ad aprile. Ma “ad oggi sappiamo che la copertura effettiva copre meno della metà delle famiglie anche se i soldi stanziati dal governo sono arrivati, ma non possono essere erogati a causa del mancato aggiornamento del bilancio del Comune”: è quanto denunciano le associazioni dei ...

Advertising

Lauraar71 : @ArjunaCecchetti @Prof_Tenebre Appunto. I disabili GRAVI, quelli che non possono acquistare da soli volontariamente… - bg_bgtweet : RT @IsabellaCeccari: #NonFacciamoMiracoli dicono a @ilSerafico, ma il sorriso di questo bambino sembra smentirlo. Non è forse un miracolo r… - mariana80024548 : Ecco i punti salienti: ? fare colloqui ai genitori per convincerli a vaccinare i figli dai 12 ai 15 anni; ? censi… - filidifumetto : @Tritti001 @maddalena2471 Colgo l'occasione per ricordare che persone disabili e individui affetti da patologie gra… - PatriziaOrlan11 : RT @IsabellaCeccari: #NonFacciamoMiracoli dicono a @ilSerafico, ma il sorriso di questo bambino sembra smentirlo. Non è forse un miracolo r… -