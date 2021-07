Centri vaccinali incendiati e vandalizzati in Francia nelle proteste per il Green Pass obbligatorio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Duesono statiindurante ledel weekend contro le nuove misure anti Covid-19 e ilper bar e ristoranti. Il primo, nella notte tra venerdì e sabato, a Grénoble nel sud-est della, è stato ricoperto di graffiti e allagato con dei tubi da giardino. Il secondo, una clinica a Urrugne vicino a Biarritz, nel sud-ovest, è stato dato alle fiamme e in parte distrutto. Sabato 17 luglio più di 100mila persone sono scese in piazza in tutta laper ...

Duevandalizzati in Francia durante le proteste del weekend contro le nuove misure anti - Covid. A Grenoble, nel sud - est, il centro ricoperto di graffiti e allagato con tubi da giardino.Duesono stati vandalizzati in Francia durante le proteste del weekend contro le nuove misure anti Covid - 19 e il Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti. Il primo, nella notte tra ...ANCONA – Le prime 86 farmacie che hanno attivato il servizio di vaccinazione antiCovid possono già presentare un dato che ...Iniziativa dell’Asl 1 Centro per recuperare gli «indecisi» che hanno saltato le prime dosi e per accelerare i richiami. Opportunità aperta a tutte le fasce d’età, si somministrano Pfizer e Moderna. Ec ...