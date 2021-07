Calciomercato Juventus, due top player per Allegri: arriveranno ad agosto (Di lunedì 19 luglio 2021) La Juventus studia due colpi di Calciomercato per mister Allegri. Si cerca di rinforzare la squdra, ma i due inneti arriveranno solo ad agosto. Questa stagione dovrà essere quella del riscatto per la Juventus, che lavora giorno e notte sul Calciomercato per garantire la miglior rosa a mister Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico toscano ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Lastudia due colpi diper mister. Si cerca di rinforzare la squdra, ma i due innetisolo ad. Questa stagione dovrà essere quella del riscatto per la, che lavora giorno e notte sulper garantire la miglior rosa a mister Massimiliano. Infatti il tecnico toscano ha L'articolo proviene da Inews.it.

