(Di lunedì 19 luglio 2021) (foto: Tom Brenner/Getty Images)Il presidente americano Joehaduramentedi “le persone” con le notizie false sul-19 e i vaccini che ospita sulla sua piattaforma. I commenti disono arrivati ??in risposta a un giornalista che venerdì ha chiesto al presidente quale fosse il suo messaggio a piattaforme comeriguardo allasul-19. Il social di Mark Zuckerberg non ha preso benissimo questa dura affermazione, definendo le accuse “non supportate dai fatti” e rispondendo ...

Advertising

_bufale_ : Biden ha accusato Facebook di “uccidere” con la disinformazione su Covid-19 - AcidoRatto : @macitynet da notare che gli acefali hanno deciso che Biden avrebbe accusato i vaccini di uccidere le persone, NON CI SONO SPERANZE ?? - AndreaLompio53 : @PoliticaPerJedi La morbosa necessità di catalogare politicamente tutti, secondo schemi ridicoli e obsoleti, è il p… - kiaro_oscuro : @Lyigi4 @mgmaglie Io ho parlato di menzogne, confermate tali, dette pubblicamente in campagna elettorale. Tu mi hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden accusato

Il Sole 24 ORE

Abdul Latif Nasser, detenuto a Guantanamo dal 2002 e maidi alcun crimine, stato trasferito dagli Stati Uniti in Marocco. Lo riporta Fox news. ...da Guantanamo sotto l'Amministrazione. Il ...Lo riportano il Ft e il Wall Street Journal . L'amministrazionehail governo cinese di collaborare con bande criminali per commettere attacchi informatici diffusi, incluso uno su Microsoft quest'anno che ha colpito decine di migliaia di ...I Governi accusano i social di favorire la disinformazione contro i vaccini. Una scorciatoia troppo facile per non ammettere le proprie mancanze a livello comunicativo e di responsabilità. Ma, se le B ...La piattaforma ha smentito le accuse, sostenendo di invece di “salvare vite” con le sue informazioni sui vaccini ...