(Di lunedì 19 luglio 2021)e Cancontinuano a trovarsi al centro del gossip e ad essere una delle coppie più chiacchierate. Se da una parte sono in molti a difendere il loro amore ecco che allo stesso tempo sono tanti altri ad affermare che in realtà tra i due non vi sia alcun sentimento ma semplicemente un accordo. Ma, dove sta la verità? Ad esprimersi sulla questione è stato nelle ultime ore il giornalistail quale nel rispondere ad una lettrice che ha scritto alla rubrica da lui tenuta su Nuovo TV ha rivelato quello che è il suo pensiero sulla coppia. L’amore tra ...

Advertising

Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - SusannaCeccardi : Il delirio di Alessandro Cecchi Paone… - zazoomblog : Alessandro Cecchi Paone su Diletta Leotta e Can Yaman “Non è la prima volta che …” - #Alessandro #Cecchi #Paone… - RodolfoRomagno1 : Covid, la bomba di Cecchi Paone su morti e centrodestra. Ma al governo c'era Arcuri ed è rimasto Speranza - Il Tempo - ReTwitStorm_ita : “#Situazione #Molto #Complicata”. #Alessia #Marcuzzi, tira una #Brutta aria. La #Profezia nerissima del vip della… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cecchi

Ma, dove sta la verità? Ad esprimersi sulla questione è stato nelle ultime ore il giornalistaPaone il quale nel rispondere ad una lettrice che ha scritto alla rubrica da lui tenuta ...Can Yaman e Diletta Leotta, la storia è davvero finta? Il giornalistaPaone insorge che non sarebbe la prima volta Non c'è pace per Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e questa volta a dire la ...Diletta Leotta e Can Yaman continuano a trovarsi al centro del gossip e ad essere una delle coppie più chiacchierate. Se da una parte sono in molti a difendere il loro amore ecco che allo ...LIVORNO. Una settimana di calcio e divertimento sui campi delle 5 Querce: il Campus Portuale ha visto partecipare oltre 40 piccoli atleti, dal 2009 al 2016. «Dopo un anno difficile – dice Marzio Gioli ...