Meteo, lunedì da incubo: piogge e temporali. Allerta gialla e arancione, ecco dove (Di domenica 18 luglio 2021) Non sarà un soleggiato lunedì di metà luglio quello di domani, dato il persistere del maltempo. Previsti, infatti, ancora temporali e rovesci su gran parte di Italia. A comunicarlo è la Protezione ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Non sarà un soleggiatodi metà luglio quello di domani, dato il persistere del maltempo. Previsti, infatti, ancorae rovesci su gran parte di Italia. A comunicarlo è la Protezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo lunedì Meteo, lunedì da incubo: piogge e temporali. Allerta gialla e arancione, ecco dove Non sarà un soleggiato lunedì di metà luglio quello di domani, dato il persistere del maltempo. Previsti, infatti, ancora temporali e rovesci su gran parte di Italia. A comunicarlo è la Protezione civile che ha emesso una ...

Meteo, inizio settimana a rischio pioggia, poi torna il sereno: temperature in calo su Bari e provincia Le previsioni meteo in settimana Nel resto della settimana il meteo volgerà invece a favore dei baresi, come certificano le previsioni di 3bmeteo.com. Fino al 25 luglio il tempo sarà per lo più ...

Meteo LODI: oggi nubi sparse, Lunedì 19 e Martedì 20 sole e caldo