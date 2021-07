Juventus, rinnovo a fine mese: vertice decisivo per il gioiello bianconero (Di domenica 18 luglio 2021) Juventus – Dopo gli ottimi risultati in allenamento, la dirigenza è proiettata ad unica soluzione, trovare un compromesso e rinnovare il contratto di Paulo Dybala che potrebbe, dunque, diventare il fulcro dell’attacco del presente bianconero. Dybala è stato fuori parecchio tempo nella precedente stagione, quest’anno sembra essersi ripreso al massimo e pronto a fare la differenza fin da subito. Allegri è convinto che puntare nuovamente sulla Joya sia la soluzione ideale. Motivo in più se ad affiancarlo ci sarà, nuovamente, Cristiano Ronaldo. Juventus, le ultimissime sul futuro di Dybala Il contratto della Joya è in scadenza nel 2022, le ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 luglio 2021)– Dopo gli ottimi risultati in allenamento, la dirigenza è proiettata ad unica soluzione, trovare un compromesso e rinnovare il contratto di Paulo Dybala che potrebbe, dunque, diventare il fulcro dell’attacco del presente. Dybala è stato fuori parecchio tempo nella precedente stagione, quest’anno sembra essersi ripreso al massimo e pronto a fare la differenza fin da subito. Allegri è convinto che puntare nuovamente sulla Joya sia la soluzione ideale. Motivo in più se ad affiancarlo ci sarà, nuovamente, Cristiano Ronaldo., le ultimissime sul futuro di Dybala Il contratto della Joya è in scadenza nel 2022, le ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - DiMarzio : #Juventus | Priorità al rinnovo di #Dybala - DiMarzio : #Juventus, #Chiellini firmerà settimana prossima il rinnovo - gilnar76 : Rinnovo Chiellini: il capitano vuole guidare con Bonucci la difesa della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Paolo_ADP10 : RT @MaryDiDio2: Dybala ha ricevuto molti complimenti dallo staff di Allegri per la condizione con cui si è presentato in ritiro alla Contin… -