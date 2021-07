Domani è il 'Freedom day', ma Johnson sarà in autoisolamento. E invita alla "cautela" (Di domenica 18 luglio 2021) Retromarcia Johnson: criticato dai laburisti, si autoisolerà dopo contatti con ministro positivo, rinunciando al programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare sottoponendosi a test quotidiani. Ma non cambia idea sullo stop da Domani alle restrizioni anti-Covid Leggi su rainews (Di domenica 18 luglio 2021) Retromarcia: criticato dai laburisti, si autoisolerà dopo contatti con ministro positivo, rinunciando al programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare sottoponendosi a test quotidiani. Ma non cambia idea sullo stop daalle restrizioni anti-Covid

