Cannes, Spike Lee spoilera a inizio serata il vincitore della Palma D’Oro (Di domenica 18 luglio 2021) Festival di Cannes , Spike Lee spoilera a inizio serata il vincitore della Palma D’Oro. Delusione per Nanni Moretti ma l’Italia premiata con Marco Bellocchio «Titane», l’horror metal-sentimentale di Julie Ducournau ha vinto la Palma D’Oro di Cannes 74. Fin qui tutto normale, se non fosse per il fatto che il presidente di giuria, Spike Lee, si lascia scappare il nome del vincitore a inizio serata. Nonostante la gaffe, la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021) Festival diLeeil. Delusione per Nanni Moretti ma l’Italia premiata con Marco Bellocchio «Titane», l’horror metal-sentimentale di Julie Ducournau ha vinto ladi74. Fin qui tutto normale, se non fosse per il fatto che il presidente di giuria,Lee, si lascia scappare il nome del. Nonostante la gaffe, la ...

