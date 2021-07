Can Yaman e Diletta Leotta, storia finta? Le parole inaspettate di un collega (Di domenica 18 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta, la storia è finta? Alessandro Cecchi Paone insorge: “Non sarebbe la prima volta” La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere chiacchierata, nonostante i due stiano insieme ormai da molti mesi. Fin dall’inizio il flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman ha fatto storcere il naso a molti. Si sono susseguite voci che vedevano in questa storia solo interessi d’immagine e di business. A smentire tali voci ci hanno pensato i ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 luglio 2021) Can, la? Alessandro Cecchi Paone insorge: “Non sarebbe la prima volta” Lad’amore tra Cancontinua ad essere chiacchierata, nonostante i due stiano insieme ormai da molti mesi. Fin dall’inizio il flirt trae Canha fatto storcere il naso a molti. Si sono susseguite voci che vedevano in questasolo interessi d’immagine e di business. A smentire tali voci ci hanno pensato i ...

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - KacMargarita : RT @auriyaman: Can Yaman sei tu la mia Mania, non solo il profumo. #CanYamanMania #CanYaman - Daniela73648339 : RT @LeYamanine: ????Ecco si boccheggia???? #CanYaman ? 'L essenza della passione'??? #CanYamanMania ???? @dolcegabbana #Italia #ClaudioPorcarelli… - Daniela73648339 : RT @LeYamanine: ?E come dice #CanYaman domani sarà il grande giorno della 'Mania'??noi siamo elettizzate stiamo facendo il countdown ?????? @N… - XrhstosGionis : RT @vibes_bycris: Can Yaman Italy ???? 'La “ ?????????? “ è finalmente in arrivo ' #CanYaman -