Salgono contagi, ricoveri ordinari e intensive. 13 le vittime. Bollettino, altri brutti segnali (Di sabato 17 luglio 2021) Il Bollettino di oggi, sabato 17 luglio relativo all'emergenza coronavirus in Italia continua a dare segnali poco incoraggianti. Aumentano ancora i contagi: sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898, qui il Bollettino). Sale così ad almeno 4.131.585 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, cifra che comprende anche i guariti e le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti rispetto agli 11 della vigilia, il totale sale così a 127.864 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.112.977 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Ildi oggi, sabato 17 luglio relativo all'emergenza coronavirus in Italia continua a darepoco incoraggianti. Aumentano ancora i: sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898, qui il). Sale così ad almeno 4.131.585 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, cifra che comprende anche i guariti e le. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti rispetto agli 11 della vigilia, il totale sale così a 127.864da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.112.977 e ...

Advertising

borghi_claudio : @ExtraLabel Scusi eh, ma non ha pensato che magari si può fare no al green pass e no a chiudere in casa la gente? T… - GiovanniToti : Se il diritto alla salute è garantito, perché limitare le libertà? Salgono i contagi ma non le ospedalizzazioni per… - tempoweb : Salgono contagi e ricoverati in terapia intensiva, la variante non si ferma #covid #variante #contagi… - EmMicucci : #Coronavirus Salgono i contagi: 3.121 E i morti: 13 - _ForeverBb : @Dominic66718776 @repubblica Lei sceglie liberamente ed è protetto. La maggioranza delle persone a rischio lo è già… -