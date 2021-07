Perché rifinanziare la guardia costiera libica è un errore. Scrive Rotondo (Auxilium) (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia che il Parlamento italiano ha confermato il 15 luglio il sostegno diretto e indiretto del nostro Paese al sistema di deportazione e detenzione dei migranti in Libia, con una maggioranza bulgara, è finita in prima pagina solo su Avvenire, L’Osservatore Romano e Il Manifesto. Ma stavolta i toni critici delle due testate cattoliche per “un sì sbagliato”, non hanno provocato una sollevazione di scudi contro le ingerenze della Chiesa negli affari dello Stato laico. È bastata una scrollata di spalle, la stessa usata verso gli appelli delle Ong e delle principali organizzazioni umanitarie, così come dei rapporti dell’OIM, nei quali c’è scritto che: “I migranti che vengono rimpatriati ... Leggi su formiche (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia che il Parlamento italiano ha confermato il 15 luglio il sostegno diretto e indiretto del nostro Paese al sistema di deportazione e detenzione dei migranti in Libia, con una maggioranza bulgara, è finita in prima pagina solo su Avvenire, L’Osservatore Romano e Il Manifesto. Ma stavolta i toni critici delle due testate cattoliche per “un sì sbagliato”, non hanno provocato una sollevazione di scudi contro le ingerenze della Chiesa negli affari dello Stato laico. È bastata una scrollata di spalle, la stessa usata verso gli appelli delle Ong e delle principali organizzazioni umanitarie, così come dei rapporti dell’OIM, nei quali c’è scritto che: “I migranti che vengono rimpatriati ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché rifinanziare Dopo la votazione sulla Libia Open Arms toglie la felpa a Letta Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty international, ha voluto ringraziarli: "Vanno ringraziati perché oggi hanno votato sì a una mozione che chiedeva di non rifinanziare la missione in Libia. ...

La Camera dà parere favorevole per continuare a finanziare la Libia (e la sua Guardia costiera) Perché - vedete, colleghi e colleghe - il punto non è chi addestra la Guardia costiera perché ... dico che qui c'è una sola soluzione, lo ripeto, una sola soluzione: non rifinanziare una scelta ...

