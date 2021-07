Lugano-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter ha iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A 2021/2022 e adesso è pronto per disputare la prima Amichevole stagionale. I ragazzi di Simone Inzaghi, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 20:30 affronteranno il Lugano, dando il via al ciclo di amichevoli che successivamente porterà alla prima di campionato con il Genoa. Il match tra Lugano ed Inter sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sui canali ufficiali YouTube e Facebook del club con telecronaca in inglese. Sportface.it seguirà ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’ha iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso è pronto per disputare la primastagionale. I ragazzi di Simone Inzaghi, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 20:30 affronteranno il, dando il via al ciclo di amichevoli che successivamente porterà alla prima di campionato con il Genoa. Il match traedsarà trasmesso insu Sky Sport e sui canali ufficiali YouTube e Facebook del club con telecronaca in inglese. Sportface.it seguirà ...

Ultime Notizie dalla rete : Lugano Inter DIRETTA INTER LUGANO/ Video streaming tv: ci sono tanti precedenti (amichevole) DIRETTA INTER LUGANO: I TESTA A TESTA Inter Lugano è un'amichevole ormai tradizionale per la società nerazzurra: le due squadre infatti si sono incrociate anche nelle ultime due stagioni, con doppia vittoria ...

Diretta/ Sassuolo Bressanone (risultato 2 - 0) streaming tv: doppio Caputo! DIRETTA INTER LUGANO/ Video streaming tv: ci sono tanti precedenti (amichevole) CAPUTO APRE LA STAGIONE! E' iniziata la stagione del Sassuolo ed il primo gol è stato realizzato da Ciccio Caputo, che ...

Diretta Lugano-Inter ore 20.30: dove vederla in tv e probabili formazioni Corriere dello Sport Formazioni ufficiali Lugano-Inter: amichevole 2021 Le formazioni ufficiali di Lugano-Inter, prima vera amichevole estiva dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Particolare curiosità per vedere all’opera i protagonisti nerazzurri, conquistatori in ...

LIVE – Lugano-Inter, partita amichevole 2021 (DIRETTA) La diretta testuale di Lugano-Inter, prima partita amichevole dei nerazzurri guidati dal tecnico Simone Inzaghi.

