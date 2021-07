Ivan Di Fant tiene alto il nome di Forum Iulii

(Di sabato 17 luglio 2021)Diildella scuderianel Campionato italiano velocità in salita per auto storiche (CIVSA). Il pilota del team di Cividale, su Autobianchi A112 Abarth, ha vinto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Fant

UdineToday

Ditiene alto il nome della scuderia Forum Iulii nel Campionato italiano velocità in salita per auto storiche (CIVSA). Il pilota del team di Cividale, su Autobianchi A112 Abarth, ha vinto ...Ditiene alto il nome della scuderia Forum Iulii nel Campionato italiano velocità in salita per auto storiche (CIVSA). Il pilota del team di Cividale, su Autobianchi A112 Abarth, ha vinto ...Per quanto riguarda le cronoscalate, Loris Minen, su Porsche 912, ha chiuso al secondo posto il 1° raggruppamento tre le auto storiche alla Verzegnis-Sella Chianzutan, evento in cui tra le vetture ...