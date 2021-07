Inter, vittoria ai rigori contro il Lugano: D’Ambrosio e Satriano in gol. Ranocchia decisivo (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto la prima amichevole pre-campionato, in vista della stagione 2021/2022, a discapito del Lugano. Successo nerazzurro ai rigori, dopo 90? caratterizzati da equilibrio e da uno spettacolare 2-2. Il Lugano ha trovato due reti nell’arco di 35?, l’una arrivata mediante un tap-in di Lovric e l’altra tramite un destro a giro ben eseguito da Facchinetti. Reazione meneghina sul finire della prima frazione, con D’Ambrosio protagonista di un colpo di testa vincente su suggerimento da palla inattiva di Dimarco. Al 54?, invece, il giovane Satriano ha trovato una girata ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’di Simone Inzaghi ha vinto la prima amichevole pre-campionato, in vista della stagione 2021/2022, a discapito del. Successo nerazzurro ai, dopo 90? caratterizzati da equilibrio e da uno spettacolare 2-2. Ilha trovato due reti nell’arco di 35?, l’una arrivata mediante un tap-in di Lovric e l’altra tramite un destro a giro ben eseguito da Facchinetti. Reazione meneghina sul finire della prima frazione, conprotagonista di un colpo di testa vincente su suggerimento da palla inattiva di Dimarco. Al 54?, invece, il giovaneha trovato una girata ...

