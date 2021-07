Il Senato è un Bengodi | applica la Fornero ai funzionari | ma li ricompensa con aumenti a pioggia

(Di sabato 17 luglio 2021) Il 6 luglio è stata siglata una bozza di nuovo contratto per i dipendenti del. A breve ci sarà la ratifica dell’ufficio di presidenza e la contestuale fanfara dei politici, in linea con la retorica anticasta (che spesso nasconde il contrario): finalmente anche ai dipendenti deldella Repubblica vieneta integralmente la riforma previdenziale della signora Elsa. Orbene, qualcuno potrà anche chiedersi come mai non fosse stato fatto prima, cioè nel 2011, quando è toccato a tutti gli italiani normali. Ma tant’è. Il testo consta di quattro articoli e circa nove commi dai quali si desume che la ...

Altri 4 consiglieri arriveranno da Camera e, nelle sedute di mercoledì 7. Mentre il settimo ... Se la politica dovesse arrivare fin qui, dovrà però rinunciare aldell'aspettativa, su cui ......prova la restituzione del vitalizio agli onorevoli condannati in via definitiva decisa al, ... Unrispetto al trattamento previdenziale di tutti gli altri lavoratori italiani. Poi ha fatto ...Commessi, operai, personale di segreteria e documentaristi avranno un triplo beneficio economico per andare in pensione a 67 anni. Uno spaventoso esborso di denaro pubblico utilizzato per fossilizzare ...Riparte il conto alla rovescia per le nomine Rai, uno dei giri delle poltrone che contano e che cadono sotto il governo di Mario Draghi. Lunedì 12 luglio è in calendario l'assemblea Rai slittata un me ...