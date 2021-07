Femminicidio a Somma Vesuviana: marito confessa l’ho uccisa per gelosia (Di sabato 17 luglio 2021) uccisa a coltellate a Somma Vesuviana, confessa il marito: “Ero geloso” ecco il movente del Femminicidio di ieri Francesco Nunziata, 70 anni, si è spontaneamente presentato dai carabinieri e ha confessato l’omicidio della moglie, Vincenza Tortora, 63 anni, uccisa a coltellate ieri mattina nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021)a coltellate ail: “Ero geloso” ecco il movente deldi ieri Francesco Nunziata, 70 anni, si è spontaneamente presentato dai carabinieri e hato l’omicidio della moglie, Vincenza Tortora, 63 anni,a coltellate ieri mattina nel parcheggio di un supermercato di, nella provincia di Napoli.

