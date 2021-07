Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero, morto 48enne nel mantovano (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo è morto la scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, in un incidente stradale. Poco dopo le 2.30, l’uomo, un 48enne, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo èla scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, in un incidentele. Poco dopo le 2.30, l’uomo, un, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito die si ètoun. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

