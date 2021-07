De Laurentiis sulle nuove maglie | «Ho curato tutto in prima persona | anche la ricerca del vettore»

(Di sabato 17 luglio 2021) In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ieri, il presidente del Napoli Aurelio Deha spiegato che ledel Napoli saranno pronte intorno al 20 agosto. «Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia ein Italia. Gradualmente il materiale sarà spedito da Shanghai, ma ovviamente la squadra avrà la priorità. Quando poi saremo pronti, partiràla vendita al pubblico: ritengo entro il mese di settembre». Lesono firmate Armani. «Stiamo definendo i dettagli contrattuali ma i modelli sono stati già approvati e prototipati: oltre agli sponsor, ...

Advertising

napolista : Il presidente ha parlato ieri a Radio Kiss Kiss Napoli. «Facciamo riunioni continue. Saranno in vendita da settembr… - infoitsport : Dello Iacovo: 'Napoli-Verona, le allusioni di De Laurentiis sulle scommesse e ciò che irrita' - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle nuove divise ?? Ecco quando saranno a disposizione #LeBombeDiVlad #LBDV #Ne… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle nuove divise ?? Ecco quando saranno a disposizione #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis sulle

Arrivano confermenuove maglie del Napoli: come detto dal presidente De, logo EA7 e autoproduzione Aurelio Deconferma che le maglie per la prossima stagione del Napoli saranno autoprodotte. ...Lasciando le note di colore e di calore (non della temperatura) e concentrandomiquestioni ... a mo' di elenco, di seguito: 1) E' apparsa subito evidente una notevole armonia tra Dee ...L'ultimo Insigne" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi, concentrandosi sul futuro dell'attaccante e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. La querelle sul ...Liguri choc: mercato bloccato due anni anche se hanno cambiato proprietà. Si discute sulla A a 18. Il campionato è ancora lontano (appuntamento tra sabato 21 e domenica 22 agosto) ma qui, nel paese de ...