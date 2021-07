Conte torna in diretta su Facebook: «Le nostre riforme non saranno cancellate. Tra 15 giorni si vota il nuovo statuto» – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Camicia bianca. Maniche rialzate. Sullo sfondo una libreria. In collegamento 26 mila utenti. È passato più di un anno dalle dirette Facebook di Giuseppe Conte durante le prime fasi della pandemia. Ora non è più Presidente del Consiglio ma è (di fatto) il capo politico del Movimento 5 Stelle. E dal social che ha scelto per parlare all’Italia durante la pandemia ha inaugurato la sua nuova incarnazione. Il primo annuncio è quello più atteso: tra 15 giorni si voterà il nuovo statuo del Movimento, una carta in cui si dovrebbero chiarire i ruoli del presidente e del garante. In pratica il suo e quello di Beppe Grillo. E poi il ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Camicia bianca. Maniche rialzate. Sullo sfondo una libreria. In collegamento 26 mila utenti. È passato più di un anno dalle direttedi Giuseppedurante le prime fasi della pandemia. Ora non è più Presidente del Consiglio ma è (di fatto) il capo politico del Movimento 5 Stelle. E dal social che ha scelto per parlare all’Italia durante la pandemia ha inaugurato la sua nuova incarnazione. Il primo annuncio è quello più atteso: tra 15si voterà ilstatuo del Movimento, una carta in cui si dovrebbero chiarire i ruoli del presidente e del garante. In pratica il suo e quello di Beppe Grillo. E poi il ...

