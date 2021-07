Belen Rodriguez, il primo look da mamma bis: le foto a meno di una settimana dal parto (Di sabato 17 luglio 2021) Belen Rodriguez è mamma bis da meno di una settimana. Luna Marì, la prima figlia avuta da Antonino Spinalbese è nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio 2021 e ora che è uscita dalla clinica sta incontrando i parenti più prossimi. Prima quello con il fratello maggiore, Santiago, che è nato 8 anni fa dall’amore con Stefano De Martino e ora con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che dal Trentino hanno raggiunto il Veneto e la villa presa in affitto dai neo genitori per conoscere finalmente la piccola. Da giorni zia Chechu sognava il momento dell’incontro con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021)bis dadi una. Luna Marì, la prima figlia avuta da Antonino Spinalbese è nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio 2021 e ora che è uscita dalla clinica sta incontrando i parenti più prossimi. Prima quello con il fratello maggiore, Santiago, che è nato 8 anni fa dall’amore con Stefano De Martino e ora con gli zii Ceciliae Ignazio Moser che dal Trentino hanno raggiunto il Veneto e la villa presa in affitto dai neo genitori per conoscere finalmente la piccola. Da giorni zia Chechu sognava il momento dell’incontro con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen, il parto finisce in Procura. Esposto del Codacons: 'Interruzione di pubblico servizio o abuso d'ufficio' Dopo Fedez la scure del Codacons si abbatte anche sulla neo mamma Belen Rodriguez . Il Codacons infatti ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, dopo le indiscrezioni emerse circa il blocco di un'intera ala della Clinica Ostetrica dell'Azienda ...

"Belén Rodriguez trattata diversamente dalle altre mamme", l'Ospedale di Padova finisce in Procura Il Codacons ha chiesto alla procura di Padova di indagare sull'ospedale Giustinianeo, in seguito alla vicenda che ha visto protagonista Belèn Rodriguez. La showgirl argentina ha dato alla luce proprio lì la sua bambina, e secondo l'associazione a tutela dei consumatori ci sarebbe stato un 'abuso di ufficio' e 'un'interruzione del pubblico ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì Vanity Fair Italia Le nottate di Belen e Antonino: Luna Marì non li fa dormire La coppia sta trascorrendo questi primi giorni con la figlia sull'isola di Albarella, in una villa circondata dal verde ...

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta. L'azienda Ospedaliera di Padova smentisce favoritismi La posizione dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Non si è fatta attendere l’Azienda Ospedaliera di Padova. E’ nata la figlia di Belen Rodriguez. La figlia di Belen sta bene ed è già stata presentata s ...

