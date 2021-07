Umbria: quando il diritto all’aborto viene soppiantato dalle proprie ideologie personali (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle due città più grandi dell’Umbria, Perugia e Terni, gli ospedali nonn hanno mai iniziato a garantire l’accesso all’aborto farmacologico e da marzo 2021 nell’ospedale di Terni non sarà possibile neanche più praticare l’IVG chirurgica. Troppi gli obiettori di conoscienza La Regione Umbria, inoltre, ha deciso che non consentirà la somministrazione della pillola abortiva RU486 su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle due città più grandi dell’, Perugia e Terni, gli ospedali nonn hanno mai iniziato a garantire l’accessofarmacologico e da marzo 2021 nell’ospedale di Terni non sarà possibile neanche più praticare l’IVG chirurgica. Troppi gli obiettori di conoscienza La Regione, inoltre, ha deciso che non consentirà la somministrazione della pillola abortiva RU486 su Quotidianpost.

