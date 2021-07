“Scusate il ritardo” è il brano d’esordio solista di Valerio Martino! (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Scusate IL ritardo” (Blackcandy Produzioni/Believe), primo brano solista di Valerio MARTINO. “Scusate IL ritardo”, primo singolo di Valerio MARTINO, presenta sonorità al confine tra il primissimo punk-rock di Joe Jackson e una sorta di primi Clash più morbidi e cantautorali. Il testo affronta con autoironia tematiche psicologiche come il narcisismo, l’attitudine a fuggire dalle responsabilità, l’inettitudine. Spiega l’artista a proposito del ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “IL” (Blackcandy Produzioni/Believe), primodiMARTINO. “IL”, primo singolo diMARTINO, presenta sonorità al confine tra il primissimo punk-rock di Joe Jackson e una sorta di primi Clash più morbidi e cantautorali. Il testo affronta con autoironia tematiche psicologiche come il narcisismo, l’attitudine a fuggire dalle responsabilità, l’inettitudine. Spiega l’artista a proposito del ...

