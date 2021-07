Liguria, Sansa annuncia un’iniziativa contro Autostrade: “Qui chilometri di code e disagi, non staremo con le mani in mano”. La diretta (Di venerdì 16 luglio 2021) “Noi liguri siamo stufi di questa situazione. Anche oggi sulle nostre Autostrade ci sono chilometri di code e disagi. L’A12 è nel caos da questa mattina: ci sono 8 chilometri di coda tra Recco e Chiavari in direzione Livorno; mentre sono 9 quelli verso Genova. Ai cantieri, si è aggiunto un veicolo in avaria a peggiorare la già tragica situazione. Non se la passano meglio gli automobilisti sull’A26: anche qui chilometri di code e un camion in fiamme”. Scriveva così Ferruccio Sansa, sulla sua pagina facebook il 13 luglio, riportando la cronaca dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “Noi liguri siamo stufi di questa situazione. Anche oggi sulle nostreci sonodi. L’A12 è nel caos da questa mattina: ci sono 8di coda tra Recco e Chiavari in direzione Livorno; mentre sono 9 quelli verso Genova. Ai cantieri, si è aggiunto un veicolo in avaria a peggiorare la già tragica situazione. Non se la passano meglio gli automobilisti sull’A26: anche quidie un camion in fiamme”. Scriveva così Ferruccio, sulla sua pagina facebook il 13 luglio, riportando la cronaca dei ...

Advertising

FrancescoFivoli : RT @fattoquotidiano: Liguria, Sansa annuncia un’iniziativa contro Autostrade: “Qui chilometri di code e disagi, non staremo con le mani in… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Liguria, Sansa annuncia un’iniziativa contro Autostrade: “Qui chilometri di code e disagi, non staremo con le mani in… - fattoquotidiano : Liguria, Sansa annuncia un’iniziativa contro Autostrade: “Qui chilometri di code e disagi, non staremo con le mani… - marcogue1983 : @CarloCalenda o intendi lui - elvise1657 : RT @florastr: che fine ha fatto ferruccio sansa 'giornalista'del falso quotidiano, candidato fantozziano dei 5s e del piddì oltre articolo1… -