Lasagna: “Felice di essere rimasto, voglio dare la miglior versione di me” (Di venerdì 16 luglio 2021) Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato oggi durante la conferenza stampa a lui dedicata. Queste le sue parole: “Mi è stato chiesto di andare incontro al pallone, di proteggerlo, tutte cose che fino ad allora in carriera non avevo imparato a fare. Ho cercato di migliorarmi ogni giorno, sia in allenamento che in partita. Ho sempre dato il massimo, ma voglio e devo crescere sotto l’aspetto realizzativo. Se sono Felice di essere qui? Ho parlato da subito col mio agente, dicendo che volevo restare nella società che ha creduto e investito per avermi con sé. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Kevin, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato oggi durante la conferenza stampa a lui dedicata. Queste le sue parole: “Mi è stato chiesto di anincontro al pallone, di proteggerlo, tutte cose che fino ad allora in carriera non avevo imparato a fare. Ho cercato diarmi ogni giorno, sia in allenamento che in partita. Ho sempre dato il massimo, mae devo crescere sotto l’aspetto realizzativo. Se sonodiqui? Ho parlato da subito col mio agente, dicendo che volevo restare nella società che ha creduto e investito per avermi con sé. ...

Advertising

cla_car81 : RT @sandrinella80: Oh a me la parola che mi rende felice è LASAGNA #TempationIsland - sandrinella80 : Oh a me la parola che mi rende felice è LASAGNA #TempationIsland - France_e_basta : Sto a dieta e mi sento più tonico, più felice, non è vero che se stai a dieta sei nervoso, è una stronzata. Eh, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasagna Felice Calcio: Lasagna'Felice di essere al Verona,colpito da idee Di Francesco' ... "C'è stata una rivoluzione, sarà un campionato con i gironi di andata e ritorno diversi, quindi sarà particolare, non siamo abituati a questa formula - ha detto Lasagna - . Ma ci faremo trovare ...

Intervista a Nereo Bonato: "Vi racconto com'è Di Francesco" Tra l'altro anche all'epoca che arrivò a Sassuolo, giungeva da un momento poco felice al Lecce. Lui ... E poi l'Hellas l'investimento l'ha fatto a gennaio con Kevin Lasagna che portai all'Udinese" ...

Calcio: Lasagna'Felice di essere al Verona,colpito da idee Di Francesco' Tiscali.it Calcio: Lasagna"Felice di essere al Verona,colpito da idee Di Francesco" L'attaccante gialloblù a caccia del riscatto 'Voglio tornare a fare gol' VERONA (ITALPRESS) - 'E' la prima volta che ho l'opportunità di fare ...

... "C'è stata una rivoluzione, sarà un campionato con i gironi di andata e ritorno diversi, quindi sarà particolare, non siamo abituati a questa formula - ha detto- . Ma ci faremo trovare ...Tra l'altro anche all'epoca che arrivò a Sassuolo, giungeva da un momento pocoal Lecce. Lui ... E poi l'Hellas l'investimento l'ha fatto a gennaio con Kevinche portai all'Udinese" ...L'attaccante gialloblù a caccia del riscatto 'Voglio tornare a fare gol' VERONA (ITALPRESS) - 'E' la prima volta che ho l'opportunità di fare ...