F1 GP Gran Bretagna 2021, Verstappen: "Sensazione bizzarra, avevo spinto a tutta" (Di venerdì 16 luglio 2021) "E' una Sensazione bizzarra. Spingi a tutta in qualifica e poi non ottieni la pole. La macchina stava andando bene, ma poi non ho potuto attaccare davvero le curve. Mi aspettavo più aderenza sull'anteriore". Lo ha detto Max Verstappen dopo il secondo posto nella Sprint Qualifying sul tracciato di Silverstone, nel Gran Premio di Gran Bretagna. "Siamo piuttosto vicini alla Mercedes, va bene così. Vedremo cosa accadrà domani, abbiamo una bella macchina in vista della gara. Dobbiamo sistemare qualcosa ma sono fiducioso" ha concluso l'olandese della Red Bull. SportFace.

