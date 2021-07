(Di venerdì 16 luglio 2021) Il suicidio assistito di Davide Trentini, massese di 53 anni malato di sclerosi multipla deceduto in una clinica svizzera il 13 aprile 2017, fu 'lecito', perché 'frutto dell'autodeterminazione del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Eutanasia, i giudici: è lecita se la vita è divenuta solo sofferenza #DavideTrentini - Stelio_Bonsegna : Dimostrazione, che é la Magistratura a fare le leggi ed i partiti eseguono. - JVerbum : Eutanasia, i giudici: è lecita se la vita è divenuta solo sofferenza - graziacalore : RT @MediasetTgcom24: Eutanasia, i giudici: è lecita se la vita è divenuta solo sofferenza #DavideTrentini - VincenzoLentin1 : RT @MediasetTgcom24: Eutanasia, i giudici: è lecita se la vita è divenuta solo sofferenza #DavideTrentini -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia giudici

la Repubblica

E' la motivazione della sentenza con la quale idi Genova hanno assolto ad aprile Marco ...Settembre alle 11.30 nel corso di un incontro con Cappato che presenterà il referendum per l'...E' la motivazione della sentenza con la quale idi Genova hanno assolto ad aprile Marco ...Settembre alle 11.30 nel corso di un incontro con Cappato che presenterà il referendum per l'...E' la motivazione della sentenza con la quale i giudici di Genova hanno assolto ad aprile Marco ... 11.30 nel corso di un incontro con Cappato che presenterà il referendum per l'eutanasia legale.Il suicidio assistito era lecito, “perché frutto dell’autodeterminazione del malato a congedarsi da una esistenza che era ormai ...