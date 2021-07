“È stato tutto bellissimo”. Nozze a Uomini e Donne, la coppia vola di felicità. Le foto del matrimonio (Di venerdì 16 luglio 2021) La coppia di Uomini e Donne festeggia il lieto e attesissimo giorno. Non potevano che essere fiori d’arancio per Mauro Faettini e Lisa Palugan, che il 4 luglio hanno finalmente coronato il sogno di una vita. Questa la magia del programma di Maria De Filippi, per un successo che viene confermato proprio quando a diffondersi sono notizie simili. Ma a raccontare di un sogno diventato realtà, gli sposi in persona. Tra gli invitati presso la Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, anche Ida Platano, amica della coppia, la cui presenza si rivela imprescidibile: “È una donna meravigliosa e sui miei capelli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladifesteggia il lieto e attesissimo giorno. Non potevano che essere fiori d’arancio per Mauro Faettini e Lisa Palugan, che il 4 luglio hanno finalmente coronato il sogno di una vita. Questa la magia del programma di Maria De Filippi, per un successo che viene confermato proprio quando a diffondersi sono notizie simili. Ma a raccontare di un sogno diventato realtà, gli sposi in persona. Tra gli invitati presso la Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, anche Ida Platano, amica della, la cui presenza si rivela imprescidibile: “È una donna meravigliosa e sui miei capelli ...

Advertising

rubio_chef : Uno Stato che ha sempre mentito su tutto, che nelle stragi se ha potuto se ne è lavato le mani e dopo i disastri na… - davidefaraone : @stanzaselvaggia A Renzi è stato detto di tutto, ma arrivare a pensare che sia anche un no vax mi pare veramente al… - fedefederossi : Vedi ben, ecco, adesso cerca di non prendere un aereo e salire più in alto più in alto del cielo eh ?? Emozione pura… - Trelkowsky2 : RT @ilReazionario: Perché proliferano i novax, i nopass e ora persino i #NoPatente? È logico. La totale sproporzione di forza tra lo Stato… - ceck_13 : @KimmichMerd4 @Paperumma99 @belottiano @Xenefosterrrr @Antikimmichismo @elpatron0_ @laph4elreao @lo_scafo Non avete… -