Dopo il microbiota intestinale | ecco quello vaginale Consigli per preservarlo al meglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Negli scorsi anni si è fatto un gran parlare del microbiota intestinale e di come il nostro intestino, la nostra “pancia”, sia in realtà il nostro secondo cervello. Ora, sotto la lente di ingrandimento della scienza, vi è un altro microbiota, altrettanto importante: quello vaginale.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo microbiota

ilfattoalimentare.it

...risolve il problema perché favorisce la riproduzione dei lactobacilli e aiuta il. Che ... in menopausa può avvertire più dolore ai rapporti, più bruciore o cistiti 24/72 oreo urgenza ...Secondo lo studio, tre tra i dolcificanti artificiali più comuni possono alterare ile ... a una concentrazione simile a quella che si rileva nel corpo umanol'assunzione di due lattine ...Stop ai pregiudizi: in menopausa si può e si deve stare bene. Le nuove terapie per dire addio ai disturbi e godersi il piacere spiegate da Una dieta a base di cibi fermentati aumenta la diversità del microbioma e migliora le risposte immunitarie Secondo lo studio “Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status”, pubblicato su Cell da un team di ricercatori della Stanford School of Una dieta a base di cibi fermentati aumenta la div ...