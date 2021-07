‘Chi va in vacanza all’estero metta in conto la possibilità di restare bloccato dal virus’: la Farnesina avvisa gli italiani (Di venerdì 16 luglio 2021) Ogni giorno il numero degli italiani, soprattutto giovani, bloccati in altri Paesi sta salendo. Chi per vacanze studio, chi ha deciso di partire per qualche giorno di relax e chi per sua ‘sfortuna’ ha contratto il virus fuori dall’Italia e non può fare rientro fino a quando non si sarà negativizzato. Vacanze che, per molti, si stanno trasformando in un incubo. Che sia la Spagna, la Grecia, Malta, la situazione pare essere sempre la stessa: italiani positivi e in quarantena in albergo. Leggi anche: 17enne romano ‘segregato’ in hotel a Malta con la fidanzata dopo aver contratto il Covid: ‘Abbandonati a noi stessi, senza nessuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Ogni giorno il numero degli, soprattutto giovani, bloccati in altri Paesi sta salendo. Chi per vacanze studio, chi ha deciso di partire per qualche giorno di relax e chi per sua ‘sfortuna’ ha contratto il virus fuori dall’Italia e non può fare rientro fino a quando non si sarà negativizzato. Vacanze che, per molti, si stanno trasformando in un incubo. Che sia la Spagna, la Grecia, Malta, la situazione pare essere sempre la stessa:positivi e in quarantena in albergo. Leggi anche: 17enne romano ‘segregato’ in hotel a Malta con la fidanzata dopo aver contratto il Covid: ‘Abbandonati a noi stessi, senza nessuna ...

