Barbie e EA7 Emporio Armani insieme per Tokyo 2020

Con i Giochi Olimpici alle porte, nascono 3 Barbie One-of-a-Kind con outfit firmati EA7 Emporio Armani, per celebrare le donne dell'Italia Team a Tokyo 2020 e supportare la FIAGOP In occasione dei Giochi Olimpici, Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani collaborano per celebrare le atlete dell'Italia Team: sono tre le Barbie uniche create per l'occasione con outfit firmati EA7 Emporio Armani, che verranno messe all'asta a supporto della FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti

