Atalanta | Palomino | «Mio quinto anno in nerazzurro | voglio fare sempre meglio»

Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino ha parlato dell'inizio della sua quinta stagione in nerazzurro José Manuel Palomino, difensore dell'Atalanta, ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri ha parlato degli obiettivi che si pone in questo suo quinto anno in terra bergamasca. CAMPIONATO – «La Serie A non è un campionato facile. L'Europeo ha fatto vedere che offre un buon calcio e noi dell'Atalanta abbiamo raggiunto risultati importanti, siamo arrivati terzi. Ogni anno è difficile e come ogni anno vogliamo ...

