Variante Delta: aumentano i contagi, ma ricoveri e decessi sono in calo. I dati settimanali a confronto (Di giovedì 15 luglio 2021) La Variante Delta fa aumentare i contagi, ma non i decessi e i ricoveri, che invece continuano a diminuire. A metterlo in evidenza è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid in Italia. In particolare, l’analisi mettere a confronto la settimana dal 7 al 13 luglio con quella precedente. Il 61,4% in più di contagi, ma decessi e ricoveri calano L’incremento dei nuovi casi è stato notevole: si parla del 61,4%, che in termini assoluti corrispondono agli 8.989 casi della scorsa settimana contro i 5.571 di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Lafa aumentare i, ma non ie i, che invece continuano a diminuire. A metterlo in evidenza è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid in Italia. In particolare, l’analisi mettere ala settimana dal 7 al 13 luglio con quella precedente. Il 61,4% in più di, macalano L’incremento dei nuovi casi è stato notevole: si parla del 61,4%, che in termini assoluti corrispondono agli 8.989 casi della scorsa settimana contro i 5.571 di ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ES1670 : RT @ilriformista: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, dev… - QdSit : Vaccino #JohnsonandJohnson, “efficace contro #VarianteDelta”, lo studio ?????? -