Roma. B&B non in regola e due straniere irregolari sorprese e arrestate, sospesa la licenza (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono stati intensificati, come da ordinanza del Questore, i controlli ad ampio raggio nelle aree della Stazione Ferroviaria di Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II. I controlli All’esito dell’attività realizzata dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Cedrone Agnese, e dagli agenti del commissariato Castro Pretorio, diretto da Massimo Fiore, è stato adottato dal Questore un provvedimento di sospensione temporanea della licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. ad un titolare di origine straniera di una struttura ricettiva di affittacamere in via Goito. Nel B&B gli agenti del commissariato Borgo, diretto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono stati intensificati, come da ordinanza del Questore, i controlli ad ampio raggio nelle aree della Stazione Ferroviaria diTermini e di piazza Vittorio Emanuele II. I controlli All’esito dell’attività realizzata dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Cedrone Agnese, e dagli agenti del commissariato Castro Pretorio, diretto da Massimo Fiore, è stato adottato dal Questore un provvedimento di sospensione temporanea dellaai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. ad un titolare di origine straniera di una struttura ricettiva di affittacamere in via Goito. Nel B&B gli agenti del commissariato Borgo, diretto da ...

Advertising

LaNotPontina : Oggi, giovedì 15 luglio, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, a Roma, si terrà la pres… - CorriereCitta : Roma. B&B non in regola e due straniere irregolari sorprese e arrestate, sospesa la licenza - NurseTimes : ?? Nurse Times “Anche in pandemia, trattati come Medici di Serie B”: InfoNurse - La denuncia dell’Ospedale Israeliti… - Siaarti_online : Domani 16 luglio, non perdere il corso SIAARTI 'Tecniche di Blood Purification in Terapia Intensiva' che si terrà a… - FioriEmanuele : RT @LouGirardiReal: La roma la voglio in B. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma B&B Poesia, si conclude il Premio Internazionale "Tropea: Onde Mediterranee" ..." Lucca " Lu In fondo all'anima " 5° posto - Federico Tomasi " Tarzo " Tv Liceo Classico "B. ..." Marano " Na Una fisarmonica per amica - 3° posto " Dante Marini Rita Muscardin " Campagnano di Roma " Rm ...

Premio Internazionale di Poesia "Tropea: Onde Mediterranee": ecco l'elenco dei vincitori ..." Lucca " Lu In fondo all'anima " 5° posto - Federico Tomasi " Tarzo " Tv Liceo Classico "B. ... Una fisarmonica per amica - 3° posto " Dante Marini Rita Muscardin " Campagnano di Roma " Rm La poesia ...

Roma / I medici dell'Ospedale Israelitico, “Anche in pandemia, trattati come Medici di Serie B” LabParlamento Chiusa boutique del falso, tra clienti personaggi spettacolo (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Una boutique del falso in un appartamento dei quartieri vip di Roma, che riforniva anche personaggi del mondo dello spettacolo. E' di 850mila euro il volume d'affari di una ...

Rifiuti: Raggi firma ordinanza riapertura discarica Albano (ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La Sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza, contingibile e urgente, per la riapertura della discarica di Albano Laziale. L'impianto, ...

..." Lucca " Lu In fondo all'anima " 5° posto - Federico Tomasi " Tarzo " Tv Liceo Classico ". ..." Marano " Na Una fisarmonica per amica - 3° posto " Dante Marini Rita Muscardin " Campagnano di" Rm ......" Lucca " Lu In fondo all'anima " 5° posto - Federico Tomasi " Tarzo " Tv Liceo Classico ". ... Una fisarmonica per amica - 3° posto " Dante Marini Rita Muscardin " Campagnano di" Rm La poesia ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Una boutique del falso in un appartamento dei quartieri vip di Roma, che riforniva anche personaggi del mondo dello spettacolo. E' di 850mila euro il volume d'affari di una ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La Sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza, contingibile e urgente, per la riapertura della discarica di Albano Laziale. L'impianto, ...